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ФАС проверит цены на кормовые добавки для сельскохозяйственных животных

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба сообщила, что направила запросы производителям лизина, используемого в качестве кормовой добавки для сельскохозяйственных животных.

Предприятия должны предоставить информацию об объемах производства и реализации продукции, а также данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности продаж и системе сбыта.

"Также ФАС России планирует проанализировать ценовую ситуацию по иным составляющим кормов для сельскохозяйственных животных", - заявили в службе, отметив, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ФАС примет соответствующие меры.

ФАС
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