Кабмин РФ поддержал закон о полном запрете на образовательную деятельность для иноагентов

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Правительство России поддержало законопроект о полном запрете иностранным агентам осуществлять просветительскую и образовательную деятельность в отношении как несовершеннолетних, так и совершеннолетних лиц, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом отзыва кабинета министров.

Проект закона (830823-8) инициирован комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства. Его подписали представители всех фракций, а также главы комитетов Госдумы по просвещению, по науке и высшему образованию и по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Законопроектом предлагается установить положения о возврате заявления о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности, прекращении действия такой лицензии, если соискатель лицензии является иностранным агентом, а также о запрете на получение муниципальной финансовой поддержки и на включение в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций.

Законопроектом предусматривается расширение перечня лиц, которые должны сопровождать производимые или распространяемые ими материалы указанием на статус иностранного агента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил о планах палаты 5 марта рассмотреть в первом чтении законопроект о полном запрете иностранным агентам осуществлять просветительскую и образовательную деятельность, сообщила пресс-служба Госдумы.

Комитет Госдумы по безопасности ранее рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении запрета для иноагентов участвовать в образовательной и просветительской деятельности.

Этот же законопроект вводит запрет включать организации-иноагенты в реестр социально ориентированных НКО.

