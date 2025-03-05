В I чтении принят проект о полном запрете на образовательную деятельность для иноагентов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект о полном запрете иностранным агентам осуществлять просветительскую и образовательную деятельность в отношении как несовершеннолетних, так и лиц, достигших совершеннолетия.

Проект закона (№830823-8) инициирован комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства. Его подписали представители всех фракций, а также главы комитетов Госдумы по просвещению, по науке и высшему образованию и по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Законопроектом предлагается установить положения о возврате заявления о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности, прекращении действия такой лицензии, если соискатель лицензии является иностранным агентом, а также о запрете на получение муниципальной финансовой поддержки и на включение в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций.

Законопроектом предусматривается расширение перечня лиц, которые должны сопровождать производимые или распространяемые ими материалы указанием на статус иностранного агента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил о планах палаты 5 марта рассмотреть в первом чтении этот законопроект.

"Мы не можем позволить, чтобы лица, находящиеся под иностранным влиянием, занимались продвижением западных псевдоценностей и идеологии, направленной на разрушение российского государства и общества", - комментировал Володин этот законопроект.

Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, ранее заявил журналистам, что в результате принятия таких мер иноагенты не смогут "проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии и так далее не только для детей, но и для всего населения". "Такие организации будут полностью исключены из образовательного процесса", - подчеркнул депутат.

Пискарев сообщил, что в реестре Минюста РФ находятся более 50 организаций-иноагентов, которые, по его словам, "активно отрабатывают повестку нашего противника как раз в сферах отечественного образования и просвещения, но реально их больше".

Этот же законопроект вводит запрет включать организации-иноагенты в реестр социально ориентированных НКО.