Песков заявил, что Зеленский в Белом доме показал отсутствие дипломатических способностей

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Кремле назвали беспрецедентной ситуацию, произошедшую в Овальном кабинете Белого дома на встрече президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, продемонстрировавшим полное отсутствие дипломатических способностей, заявили в Кремле.

"Достаточно беспрецедентное, скажем так, событие. И, конечно, скажем так, Зеленский во многом продемонстрировал, наверное, полное отсутствие дипломатических способностей как минимум, не говоря уже о большем", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин знаком со всеми нюансами ситуации, произошедшей в Овальном кабинете Белого дома.

"Да, безусловно, президент знаком с сутью произошедшего, тем более, что она была доступна для всей мировой общественности в нюансах, поэтому все нюансы, конечно, президент знает", - сказал Песков журналистам.

Говоря о реакции Путина, он сказал: "Принял во внимание произошедшее".

Российская сторона, по словам Пескова, "еще раз убедилась в правоте президента Путина, когда он говорил, что при всей открытости российской стороны к переговорному процессу, эти добрые намерения упираются в нежелание киевского режима поддерживать такую динамику".

"Это мы увидели в полный рост в Вашингтоне", - сказал Песков.

Встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского прошла в Овальном кабинете Белого дома 28 марта и завершилась публичной перепалкой. По ее итогам лидеры не подписали соглашение о сотрудничестве двух стран в области добычи на Украине полезных ископаемых, совместная пресс-конференция Трампа и Зеленского была отменена. Трамп обвинил Зеленского в проявлении неуважения к США.