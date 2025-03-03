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Несколько помощников Трампа требуют отставки Зеленского в рамках сделки по урегулированию

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Некоторые помощники президента США Дональда Трампа считают, что украинский президент Владимир Зеленский должен уйти в отставку в рамках любой сделки по украинскому урегулированию, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.

Президент США, вероятно, придерживается менее жесткой позиции, чем ряд сотрудников в его администрации, добавляет агентство.

Ранее Bloomberg сообщил, что США и Украина не подписали 28 февраля соглашение об участии американской стороны в добыче полезных ископаемых на Украине. Эта информация поступила после того, как Трамп и Зеленский во время общения с прессой в Белом доме не сошлись во мнениях по теме украинского урегулирования. Их беседа прошла на повышенных тонах.

Советник по нацбезопасности американского лидера Майк Уолтц рассказал телеканалу Fox News, что после протокольной части переговоров в Овальном кабинете обе делегации разошлись по разным помещениям.

По словам Уолтца, затем он, госсекретарь США Марко Рубио и другие официальные лица "по сути, в один голос сказали президенту, что после таких оскорблений в Овальном кабинете нет возможности продолжать переговоры".

Владимир Зеленский Марко Рубио США Майк Уолтц Дональд Трамп Украина Белый дом
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