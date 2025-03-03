Песков заявил, что Зеленский хочет продолжения войны

Таким образом представитель Кремля прокомментировал инцидент в ходе пятничных переговоров президентов Украины и США

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Инцидент в ходе пятничных переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского продемонстрировал, как тяжело будет добиться урегулирования конфликта на Украине, так как Киев хочет продолжения войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Произошедшее в пятницу в Белом доме, безусловно, продемонстрировало, насколько тяжело будет выйти на территорию урегулирования вокруг Украины. Киевский режим и Зеленский не хотят мира, они хотят продолжения войны", - сказал он журналистам.

По словам представителя Кремля, "в этой ситуации только усилий Вашингтона и готовности Москвы будет явно недостаточно, выпадает очень важный элемент".

Кроме того, Песков обратил внимание, что "коллективный Запад частично стал утрачивать свою коллективность, началась фрагментация коллективного Запада, нюансировка позиций ряда стран и групп стран".

"Остаются группы стран, которые, скорее, составляют "партию войны", которые заявляют о своей готовности поддерживать дальше Украину в плане поддержки войны и обеспечения продолжения военных действий. Они не говорят о том, что необходимо скорее выйти на мирные условия, хотя и появляются какие-то первые наброски эвентуальных мирных планов", - продолжил он,

При этом Песков подчеркнул, что "говорить о том, что на повестке дня есть какой-то слаженный, детализированный мирный план, пока не приходится".

В целом, пресс-секретарь президента заявил, что ситуация в украинском урегулировании остается непростой.

"Российская Федерация продолжает диалог с Вашингтоном в плане нормализации наших двусторонних отношений, в плане обеспечения необходимых условий для нормального функционирования наших дипломатических представительств, без чего очень сложно обсуждать все остальные вопросы. Одновременно с этим российская сторона продолжает специальную военную операцию, чтобы достичь все те цели, которые были поставлены с самого начала", - добавил он.

Встреча президента Трампа и Зеленского прошла в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля и завершилась острой перепалкой. В результате не было подписано соглашение о сотрудничестве двух стран в области добычи на Украине полезных ископаемых, отменена совместная пресс-конференция лидеров.