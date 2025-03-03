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Возможностью самозапрета на кредиты на "Госуслугах" воспользовались 1,7 млн россиян

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Сервисом по самозапрету на кредиты на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) за два дня с 1 марта воспользовались 1,7 млн человек, сообщило Минцифры.

"Средний возраст заявителя - 53 года. Слово "самозапрет" возглавило топ запросов Роботу Максу. Он дал уже 3,4 млн консультаций о добровольном запрете на кредитование", - сказано в сообщении.

По данным Минцифры, чаще всего подавали заявления жители Москвы (351 тысяча), Петербурга (143,9 тысячи), Московской области (112,3 тысячи), Краснодарского края (69,3 тысячи) и Свердловской области (50,5 тысяч). За ними следуют Ростовская область, Башкортостан, Новосибирская область, Татарстан и Нижегородская область.

"У тех, кто подал заявление на самозапрет, в кредитной истории появляется специальная отметка. Если она есть, банки и микрофинансовые организации должны отказать по заявке на кредит или заём. Проверить, установлен ли самозапрет, можно на "Госуслугах"", - уточняет Минцифры.

1 марта Минцифры сообщило о начале работы на "Госуслугах" сервиса по самозапрету на кредиты и займы, который призван помочь гражданам защититься от мошенников. Снять ограничение можно в любой момент, подав заявление на Госуслугах, для этого понадобится электронная подпись, создать которую можно в приложении "Госключ". Самозапрет перестанет действовать на второй календарный день после внесения сведений в кредитную историю; при необходимости можно установить новый запрет, сказано в сообщении.

Закон о самозапрете преследует несколько целей: предупреждение мошенничества, сохранение денежных средств, предотвращение судебных разбирательств и принятие осознанного решения при получении кредита.

Самозапрет можно зафиксировать в своей кредитной истории через портал "Госуслуги". Эта услуга также будет доступна в многофункциональных центрах, которые реализуют такую возможность не позднее 1 сентября 2025 года.

Госуслуги Минцифры
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