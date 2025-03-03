Комитет Думы посоветовал доработать законопроект о списании кредитов военнослужащих

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал авторам доработать законопроект, расширяющий основания для списания кредитов военнослужащим.

Законопроект № 553563-8 в начале февраля внесла в палату группа депутатов-единороссов, предложив скорректировать механизм списания кредитов военнослужащим. Отзыв комитета по финрынку размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству, банки должны списывать кредиты (включая ипотечные), если военнослужащий погибает при выполнении задачи в период специальной военной операции. Также кредиты могут быть списаны, если военнослужащий умирает позже из-за полученных в ходе спецоперации ранений или в случае объявления судом о его смерти. Кредиты также могут быть списаны, если военнослужащий признан инвалидом I группы. Связь между заболеванием, приведшим к смерти военнослужащего, а также связь между его признанием инвалидом I группы и выполнением им задач специальной военной операции устанавливается военно-врачебными комиссиями и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.

Во внесенном законопроекте уточняется, что обязательства военнослужащего по кредитному договору прекращаются не только при признании инвалидом I группы, но также при признании инвалидом II группы, при этом добавляется необходимость также признать его не пригодным к военной службе по решению военно-врачебной комиссии.

Комитет в своем заключении указал, что предложенные изменения затрагивают и военнослужащих с I группой инвалидности. Обязательство о прекращении кредитного договора для инвалидов I группы теперь также увязывается с решением военно-врачебной комиссии о непригодности к службе, чего ранее не требовалось, отмечается в заключении.

Депутаты комитета предупредили, что это приведет к сужению круга военнослужащих, имеющих право на списание кредитов, и может ухудшить положение заемщиков.

Кроме того, признание инвалидности осуществляется федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, а определение годности к военной службе - военно-врачебной комиссией. Комитет отметил, что дополнительное требование о негодности к службе может привести к увеличению сроков оформления документов, необходимых для прекращения кредитных обязательств, и повышению рисков возникновения просроченной задолженности по кредиту.

Отдельные замечания касаются исключения из закона обязательств военнослужащих по кредитам, связанным с накопительно-ипотечной системой (НИС). По мнению депутатов, это вступает во внутреннее противоречие с законом о кредитных обязательствах военнослужащих, так как там уже предусмотрено списание долгов при присвоении инвалидности I группы.

Правительство также указало на необходимость существенной доработки законопроекта, отмечают в комитете. Комитет рекомендовал доработать документ с учетом высказанных замечаний.