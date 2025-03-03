Москалькова сообщила об эвакуации 33 жителей Курской области с Украины в РФ

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Еще 33 жителя Курской области, которые были перемещены на Украину, вернулись на родину, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в понедельник.

"33 жителя Курской области при поддержке Международного Комитета Красного Креста и посредничестве Республики Беларусь эвакуированы в Россию из Украины. Они на родной земле", - написала Москалькова в своем телеграм-канале.

По ее словам, в основном это пожилые люди, среди возвратившихся есть и четверо детей.

"У многих тяжелые травмы, болезни. Для их немедленной транспортировки в больницы Курска организовали 10 машин скорой помощи. Остальные смогут отдохнуть и переночевать по пути домой, а завтра уже будут с теми, кто их ждал сильнее всего на свете", - пояснила омбудсмен.

Она уточнила, что российские власти каждый день созванивались с родственниками, помогали собирать документы, улаживать формальности.

"Параллельно вели переговоры с украинской стороной, добиваясь решения гуманитарного вопроса, были на связи с врио губернатора Курской области Александром Евсеевичем Хинштейном", - добавила Москалькова.

В ноябре прошлого года омбудсмен сообщала о возвращении в Россию 46 жителей Курской области, которые ранее были перемещены на Украину. По ее данным в неизвестном направлении ранее были перемещены более 1000 курян.