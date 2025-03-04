Девять жителей Курской области, возвращенных с территории Украины, госпитализированы

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Девять жителей Курской области, возвращенных с территории Украины, госпитализированы, их состояние стабильное, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Бригады Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и служб скорой медицинской помощи Курской, Воронежской и Смоленской областей участвуют в эвакуации 33 жителей Курской области, возвращенных с украинской территории при участии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой", - сказал Кузнецов "Интерфаксу" во вторник.

В числе эвакуируемых - пожилые люди, люди с инвалидностью и четверо детей. Возраст самого младшего ребенка - менее двух лет.

"Девять человек, нуждающиеся в стационарной медицинской помощи, уже доставлены в Курск и госпитализированы в состоянии средней тяжести. В стационаре им будет оказана специализированная медицинская и психологическая помощь", - сообщил Кузнецов.

Остальные прибывшие будут направлены в пункт временного размещения, где за ними также будет установлено медицинское наблюдение, организована помощь психологов, добавил помощник министра.