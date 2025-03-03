Главе МИД Японии запрещен въезд в Россию

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Россия закрыла въезд на свою территорию министру иностранных дел Японии Такэси Ивая, сообщили в МИД РФ.

"В рамках ответных мер на продолжающиеся так называемые санкционные действия официального Токио в отношении нашей страны в связи со специальной военной операцией принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию следующих японских граждан: Такэси Ивая - министр иностранных дел", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Также в российский стоп-лист внесены действующий и бывший послы Японии на Украине Масаси Накагомэ и Кунинори Мацуда, старший вице-президент Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Сёхэй Хара и глава офиса JICA на Украине Хидэки Мацунага, заявили в МИД РФ.

Въезд запрещен для руководителей ряда японских компаний: президента IHI Corporation Хироси Идэ, главы ISUZU Motors Синсукэ Минами, президента Prodrone Сюнсукэ Тоя и руководителя Cyberdyne Есиюки Санкая, отмечается в сообщении.