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"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" 3 марта зафиксировал новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири".

"Поставленный объем превысил контрактные обязательства "Газпрома". Это третий рекорд с момента выхода поставок по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года", - заявила компания.

"Газпром" начал поставки газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" в 2019 году с расположенного в Якутии Чаяндинского месторождения. В 2022 году к системе подключилось Ковыктинское месторождение в Иркутской области.

После очередного наращивания "Газпром" становится крупнейшим экспортером трубопроводного газа в Китай, с большим запасом обойдя Туркмению. При этом по сумме поставок - с учетом также экспорта в виде СПГ - Россия уже давно является лидером.

Газпром Китай Сила Сибири
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