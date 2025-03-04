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В I чтении принят проект о нулевом НДС до 2065 года для ВСМ Москва - Петербург

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает нулевую ставку НДС на услуги по перевозке пассажиров и багажа по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, а также на сопутствующие услуги.

Документ (№835237-8) правительство внесло в парламент в начале февраля.

Согласно тексту законопроекта, с 1 января 2028 года по 1 января 2065 года перевозки пассажиров по ВСМ, а также деятельность по организации таких перевозок будут освобождены от НДС. В список услуг, подпадающих под льготу, входят заключение и исполнение договоров перевозки, продажа билетов, обслуживание пассажиров и обеспечение безопасности на объектах ВСМ. К услугам по организации перевозки не относится организация рекламной, торговой и иной коммерческой деятельности в подвижном составе и на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, уточняется в тексте закона.

Для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки перевозчики должны будут предоставлять налоговым органам реестры проездных документов, договоры, акты и иные документы, подтверждающие оказание услуг.

"Реализация законопроекта будет способствовать развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения, созданию новых рабочих мест, а также повышению налогового потенциала регионов", - отмечается в пояснительной записке.

ВСМ Москва - Санкт-Петербург пройдет по территории шести субъектов РФ: свяжет Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Протяженность магистрали составит 679 км. С запуском ВСМ время в пути между Москвой и Петербургом составит 2 часа 15 минут.

Госдума Москва Петербург ВСМ
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