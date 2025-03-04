Российские аграрии начали весенние полевые работы

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Российские аграрии приступили к весенним полевым работам, сообщает Минсельхоз по итогам рабочей поездки главы ведомства Оксаны Лут в Мордовию.

"Россия планомерно входит в этап весенних полевых работ. Ряд регионов приступил к подкормке озимых культур, в Крыму стартовал сев яровых, на сегодняшний день засеяно 11,7 тыс. га", - сообщила министр, процитированная в сообщении.

По ее словам, в этом году посевная площадь прогнозируется на уровне почти 84 млн га, что больше прошлогоднего показателя. В том числе 55,8 млн га планируется засеять яровыми.

"По плану, вырастут посевы масличных и кормовых культур, сахарной свеклы, овощей и картофеля в организованном секторе", - отметила она.

Лут также сообщила, что ситуация с озимыми с начала года улучшилась - в хорошем и удовлетворительном состоянии сейчас находится 87% посевов.

По ее словам, в этом году доля семян отечественной селекции, по предварительной оценке, увеличилась до 67,6%. В том числе выросли показатели по сахарной свекле, подсолнечнику и рапсу.