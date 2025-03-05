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В Москве ожидают отдельных дискуссий с Вашингтоном по ядерной программе Ирана

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Россия и США планируют провести отдельные консультации насчет ядерной программы Ирана в будущем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Тема Ирана была в повестке дня (переговоров в Эр-Рияде - ИФ). Она затрагивалась не детально. Как сказал мой коллега Ушаков (помощник президента РФ Юрий Ушаков - ИФ), мы ожидаем отдельных дискуссий по этой теме. Было предложено сделать это отдельным направлением нашего диалога и консультаций в будущем", - сказал Песков журналистам в среду.

"Никаких конкретных инициатив не было", - отметил он.

Так Песков прокомментировал сообщение Bloomberg о том, что Россия готова стать посредником в переговорах с Тегераном по вопросу иранской ядерной программы.

По данным издания, данная тема поднималась на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии.

"Российская позиция заключается в том, что эту проблему ядерного досье Ирана нужно решать исключительно мирными политико-дипломатическими средствами. Мы считаем, что есть для этого потенциал", - сказал представитель Кремля.

"Иран - наш союзник и партнер, страна, с которой мы развиваем комплексные взаимовыгодные и взаимоуважительные отношения. Россия готова сделать для этого все возможное. США об этом известно", - добавил Песков.

Дмитрий Песков Иран США
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