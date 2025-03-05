"Русагротранс" снизил прогноз экспорта пшеницы в этом сезоне до 40,5 млн т

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Экспорт пшеницы в этом сезоне (июль 2024 - июнь 2025 годп) составит 40,5 млн тонн (с учетом поставок в страны ЕАЭС), сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса". Это новый прогноз центра, предыдущий составлял 42 млн тонн.

По уточненным данным, в феврале из России было вывезено около 1,95 млн тонн пшеницы, что стало рекордно низким показателем этого месяца за последние пять лет. "В марте вывоз упадет еще ниже, так как объем заявок в глубоководных портах, которые обычно занимают порядка 80% от всего экспорта, составляет менее 1 млн тонн, - сообщили в центре. - Объем экспорта оценивается в этом месяце в 1,5-1,6 млн тонн, что является рекордно низким уровнем за четыре года".

Основными причинами падения аналитики назвали "резко отрицательную доходность для экспортеров на фоне сохраняющихся высоких цен предложения внутри страны и возобновление снижения котировок пшеницы на внешнем рынке".

"При сохранении текущих темпов можно допустить ситуацию, что экспорт пшеницы по итогам этого сезона с учетом вывоза в страны ЕАЭС может упасть до 40-41 млн тонн, а в рамках квоты (действует с 15 февраля по 30 июня) при ее объеме в 10,6 млн тонн может быть вывезено не более 7 млн тонн, или 66%", - сообщили в центре.

Аналитики напомнили, что февральский прогноз Минсельхоза США по экспорту пшеницы из России в текущем сезоне составляет 45,5 млн тонн.

"Даже с учетом большого потенциала по экспорту у таких стран, как Австралия и Аргентина, разницу выпадающих российских объемов в 5-5,5 млн тонн будет сложно заместить на мировом рынке в течение ближайших четырех месяцев (до конца сезона - ИФ), в особенности в условиях резкого падения потенциала экспорта из стран ЕС", - заявили в центре.

В целом за июль-февраль экспорт пшеницы из России составил около 34,2 млн тонн.