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Более ста библиотек стали участниками проекта "Гений места" в 2025 году

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Более ста библиотек из 50 регионов присоединились к проекту Минкультуры РФ "Гений места", направленному на развитие креативных индустрий, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Точки концентрации талантов "Гений места" появились еще в 111 библиотеках страны. В этом году к проекту присоединились подведомственные Минкультуры России учреждения из 50 регионов", - написала Любимова в своем телеграм-канале.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, "Гений места" - ведомственный проект министерства, нацеленный на развитие креативных индустрий на базе библиотек страны. В 2024 году мероприятия в рамках проекта "Гений места" посетили более 346 тыс. человек.

В 2025 году больше всего новых точек концентрации талантов появилось в Республике Башкортостан, Красноярском крае и Тюменской области. Всего в 2025 году проект действует на базе 531 библиотеки 81 субъекта РФ.

Минкультуры РФ Ольга Любимова
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