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Небольшие выбросы мазута обнаружены после шторма на трех анапских пляжах

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Мониторинговые группы после шторма обнаружили небольшие выбросы мазута на анапских пляжах возле оздоровительного центра "Премьера", пансионата "Селена" и дома отдыха "Фея-2", сообщает в четверг оперативный штаб Краснодарского края.

Отмечается, что новые загрязнения собирают в первую очередь, после чего продолжают деликатную очистку основной территории пляжей.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введен режим ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 06 марта 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
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