Выбросы мазута обнаружили на пляжах Анапы

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Мониторинговые группы обнаружили новые выбросы мазута по всей береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также на пляже в поселке Джемете, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"7 марта на нескольких пляжных территориях Анапы зафиксированы повторные выбросы мазута", - говорится в сообщении.

В частности, мазутную крошку выбросило по всей береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской. Также незначительные выбросы мелкой фракции мазута зафиксированы на пляже в поселке Джемете.

Отмечается, что новые фрагменты нефтепродуктов собирают в первую очередь.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.