Дети от 10 до 18 лет смогут ездить на дальних поездах за полцены круглый год

Соответствующее постановление утверждено правительством РФ

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ установило круглогодичную скидку в размере 50% на стоимость проезда в поездах дальнего следования для детей от 10 до 18 лет вне зависимости от места и формы обучения, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Теперь сделаем такую льготу круглогодичной и распространим для всех ребят от 10 до 18 лет вне зависимости от места и формы обучения. Никаких подтверждающих документов из учебных заведений предоставлять не потребуется", - сказал Мишустин на заседании правительства.

"Благодаря принятому решению проезд по железной дороге для родителей с детьми станет доступнее, и, соответственно, как следствие, семьи смогут чаще путешествовать по стране, что особенно актуально во время летних каникул", - отметил премьер.

Согласно постановлению правительства, это правило будет распространяться на купейные, плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования всех категорий за исключением скоростных поездов.

До сих пор порядок предоставления льгот разнился в зависимости от возраста детей. Кроме того, льготы действовали только с сентября по май для школьников, которые получают очное образование. При этом детям необходимо было каждый раз предоставлять справку из школы. Для остальных учащихся, включая студентов техникумов и колледжей, таких льгот не было.