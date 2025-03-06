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Дети от 10 до 18 лет смогут ездить на дальних поездах за полцены круглый год

Соответствующее постановление утверждено правительством РФ

Дети от 10 до 18 лет смогут ездить на дальних поездах за полцены круглый год
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ установило круглогодичную скидку в размере 50% на стоимость проезда в поездах дальнего следования для детей от 10 до 18 лет вне зависимости от места и формы обучения, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Теперь сделаем такую льготу круглогодичной и распространим для всех ребят от 10 до 18 лет вне зависимости от места и формы обучения. Никаких подтверждающих документов из учебных заведений предоставлять не потребуется", - сказал Мишустин на заседании правительства.

"Благодаря принятому решению проезд по железной дороге для родителей с детьми станет доступнее, и, соответственно, как следствие, семьи смогут чаще путешествовать по стране, что особенно актуально во время летних каникул", - отметил премьер.

Согласно постановлению правительства, это правило будет распространяться на купейные, плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования всех категорий за исключением скоростных поездов.

До сих пор порядок предоставления льгот разнился в зависимости от возраста детей. Кроме того, льготы действовали только с сентября по май для школьников, которые получают очное образование. При этом детям необходимо было каждый раз предоставлять справку из школы. Для остальных учащихся, включая студентов техникумов и колледжей, таких льгот не было.

Михаил Мишустин
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