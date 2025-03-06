Минпромторг РФ до конца марта обновит перечень параллельного импорта

Ведомство планирует сократить этот список в части ряда потребительских брендов

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Объем параллельного импорта имеет тенденцию к снижению, до конца марта Минпромторг РФ планирует представить обновленный перечень товаров, которые можно ввозить без согласия правообладателя, с сокращениями в части ряда потребительских брендов, сообщил журналистам статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов.

Он добавил при этом, что перечень не только сокращается, но и точечно дополняется отдельными позициями, связанными, в том числе, с инвестиционным промышленным импортом.

"Проект приказа сформирован, сейчас последние отраслевые штрихи дорабатываются, но основной подход - мы направлены на постепенное сокращение перечня товаров и брендов, которые будут включены в параллельный импорт", - сказал Чекушов.

По его словам, сокращения затронут товары, по которым есть значительный прогресс по развитию собственных производств, "в первую очередь, в отрасли химической промышленности - косметика, бытовая химия". "Мы по многим из них достигли полного самообеспечения", - отметил замминистра.

"Будут и добавляться определенные бренды в части инвестиционного импорта или, будем говорить, импорта для нужд наших промышленных предприятий, особенно с учетом реализации нацпроектов технологического лидерства, что-то еще пока необходимо поставить", - добавил он.

Чекушов отметил, что в целом идет тенденция на сокращение количества включенных в перечень для параллельного импорта брендов. В денежном выражении объемы также сокращаются. Но говорить о полном отказе от этого механизма сейчас оснований нет. "Когда все хорошо работает по разным оценкам - то есть и потребители, и бизнес, и государство одинаково оценивают эффективность механизма, - нет смысла говорить о том, что его надо отменять либо видоизменять. Поэтому пока работаем так, как есть. Есть у нас возможность работать над списком, чем мы занимаемся. Но сам механизм пока каким-то образом менять мы не планируем", - заявил замглавы Минпромторга.