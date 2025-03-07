Что случилось этой ночью: пятница, 7 марта

Трамп отложил пошлины на товары из Мексики и Канады, Сбербанк снизил ставку по потребкредитам, запуск корабля Starship оказался неудачным

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп сообщил, что до 2 апреля Мексика будет освобождена от уплаты пошлин на товары, попадающие под торговое соглашение USMCA. "Я сделал это в качестве уступки и из уважения к президенту Мексики Клаудии Шейнбаум", - написал глава США в социальной сети Truth Social. Аналогичное решение принято в отношении Канады.

- Канада в ответ на решение Трампа приостановила второй этап введения тарифов на товары из США стоимостью $125 млрд до 2 апреля. Об этом сообщил министр финансов страны Доминик Леблан.

- Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе договорились уделять особое внимание закупкам систем ПВО, беспилотников, высокоточной дальнобойной артиллерии для повышения своей обороноспособности, говорится в заявлении Евросовета. В нем также сообщается о готовности работать над военными аспектами в киберпространстве и применением искусственного интеллекта для оборонных целей.

- Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на 1 п.п. - до 25,9%. Диапазон процентных ставок составит от 25,9% до 44,5%. Ранее максимальная ставка была на уровне 44,9%.

- Шесть человек погибли в результате столкновения двух автобусов в Новооскольском районе Белгородской области. Еще четверо доставлены в медицинские учреждения. На место выехал губернатор Вячеслав Гладков.

- Запуск космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy завершился неудачей, сообщила компания-разработчик SpaceX. Через 10 мин. после старта с кораблем была потеряна связь. Прекратили поступать данные телеметрии. Носитель Super Heavy после отделения от корабля приземлился обратно на стартовый комплекс.