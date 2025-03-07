Россияне в 2024 году получили на 25% больше шенгенских виз, чем годом ранее

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Российские граждане в 2024 году получили на 25% больше шенгенских виз, чем годом ранее, 90% из них - для поездок с целью туризма, сообщает портал Shengen.news.

Такие данные были приведены на заседании совета министров юстиции и внутренних дел Евросоюза 6 марта. Всего россияне в 2024 году получили более 565 тысяч шенгенских виз, из которых 508,5 тысяч (90%) - для туристических поездок. Общее число оформленных виз выросло по сравнению с показателем 2023 года на 25%.

На встрече, где обсуждались данные Шенгенского барометра за 2024 год, министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис призвал государства шенгенской зоны прекратить выдачу виз россиянам, заявив, что присутствие этих туристов может поставить под угрозу внутреннюю безопасность Евросоюза.

Пять стран Евросоюза ранее прекратили выдачу шенгенских виз россиянам. Это Латвия, Польша, Эстония, Литва и Чехия.

Ранее туроператоры сообщили о росте спроса на поездки в Европу. Стоимость оформления шенгенских виз для россиян в 2024 году достигла 120-130 евро.