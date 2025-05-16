Поиск

В России продажи летних туров в Европу выросли на 30%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российские туристы стали активнее бронировать туры в Европу на лето, этому способствует стабилизация ситуации с выдачей шенгенских виз, сообщил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

"Мы фиксируем возвращение отложенного спроса в международном сегменте, стабилизацию с выдачей виз, и рост есть в том числе и по европейским направлениям. Действительно, не все страны выдают визы, но 17 стран шенгенской зоны продолжают выдавать визы, и мы видим рост путешествий в Европу на 30%", - сказал он.

Как отметил эксперт, выросла и доля международной авиаперевозки, однако допандемийных объемов достичь пока не удалось.

"По результатам летнего сезона рост будет не меньше 15%, а по ряду направлений он будет более существенный. Мы видим трехкратный рост объемов перевозки во Вьетнам, и он начал конкурировать с Таиландом. Поэтому, если смотреть на географию путешествий, рекомендуем обратить внимание и на такие направления, как Тунис, куда тоже есть перевозка благодаря зарубежной авиакомпании", - пояснил Горин.

По его словам, выросла и глубина бронирований - сейчас туристы приобретают туры за границу на осень и зиму.

"Конечно, будут акции раннего бронирования в августе-сентябре. Но мы рекомендуем туристам заранее планировать поездки за границу", - заключил Горин.

Вьетнам Таиланд Тунис Дмитрий Горин Европа РСТ Шенген
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экс-вице-губернатор Рязанской области приговорен к 17 годам лишения свободы

Рост ВВП России в I квартале замедлился до 1,4% с 4,5% в IV квартале

Росстат отметил замедление инфляции в апреле до 0,4%

Источник сообщил, что российская делегация в пятницу покинет Стамбул

Комитет Думы рекомендовал отклонить поправки в ГК из пакета по финансовым пирамидам

Источник сообщил, что делегация Мединского новых заявлений не планирует

Российская делегация покинула Долмабахче

Иноагентами признаны политолог Михаил Комин и журналист Ксения Лученко

Иноагентами признаны политолог Михаил Комин и журналист Ксения Лученко

В Воронежской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков

В ближайшие дни РФ и Украина обменяются пленными в формате "1000 на 1000"

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2255 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6375 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });