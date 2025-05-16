В России продажи летних туров в Европу выросли на 30%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российские туристы стали активнее бронировать туры в Европу на лето, этому способствует стабилизация ситуации с выдачей шенгенских виз, сообщил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

"Мы фиксируем возвращение отложенного спроса в международном сегменте, стабилизацию с выдачей виз, и рост есть в том числе и по европейским направлениям. Действительно, не все страны выдают визы, но 17 стран шенгенской зоны продолжают выдавать визы, и мы видим рост путешествий в Европу на 30%", - сказал он.

Как отметил эксперт, выросла и доля международной авиаперевозки, однако допандемийных объемов достичь пока не удалось.

"По результатам летнего сезона рост будет не меньше 15%, а по ряду направлений он будет более существенный. Мы видим трехкратный рост объемов перевозки во Вьетнам, и он начал конкурировать с Таиландом. Поэтому, если смотреть на географию путешествий, рекомендуем обратить внимание и на такие направления, как Тунис, куда тоже есть перевозка благодаря зарубежной авиакомпании", - пояснил Горин.

По его словам, выросла и глубина бронирований - сейчас туристы приобретают туры за границу на осень и зиму.

"Конечно, будут акции раннего бронирования в августе-сентябре. Но мы рекомендуем туристам заранее планировать поездки за границу", - заключил Горин.