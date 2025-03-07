В МИД РФ констатировали, что ЕС стремится к эскалации украинского конфликта

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Итоги саммита ЕС в Брюсселе демонстрируют стремление объединения к его милитаризации и эскалации украинского конфликта, отдаляя перспективу диалога, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Брюссель продолжает играть в опасные геополитические игры, игнорируя реальные последствия своих решений. Вместо того, чтобы вносить позитивный вклад в поиск мирных способов урегулирования конфликта, ЕС декларирует планы ускоренного наращивания военной и финансовой помощи Киеву, тем самым сознательно подпитывая эскалацию и отдаляя перспективу диалога", - говорится в ответе представителя МИД РФ на вопрос СМИ, размещенном на сайте ведомства в пятницу.

По словам Захаровой, итоги состоявшегося в четверг саммита ЕС в Брюсселе "лишь подтверждают неоднократно дававшиеся нами оценки стремительного перерождения этого некогда успешного торгово-экономического интеграционного проекта в милитаризированное объединение, одержимое идеей нанесения нашей стране "стратегического поражения".

В заключительном документе внеочередного саммита Евросоюза говорится, что "не может быть никаких переговоров по Украине без Украины", а также не может быть "переговоров, затрагивающих европейскую безопасность, без участия Европы".

Лидеры стран ЕС заявили, что "любое перемирие или прекращение огня может иметь место только как часть процесса, ведущего к всеобъемлющему мирному соглашению" и "любое такое соглашение должно сопровождаться надежными и заслуживающими доверия гарантиями безопасности для Украины".

Как сообщил журналистам в Брюсселе источник из институтов ЕС, документ не подписал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.