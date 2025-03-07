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В Кремле согласны с необходимостью диалога с США по стратегической стабильности

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Диалог между Россией и США по контролю над вооружениями и по стратегической стабильности необходим, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, эта тема, которая стоит на повестке дня. И конечно, мы считаем, что диалог между Россией и США по контролю над вооружениями необходим, тем более по стратстабильности. Он необходим и с точки зрения интересов наших двух стран, и с точки зрения, наверное, международной безопасности", - сказал он, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что он хотел бы начать переговоры о ядерном разоружении с Россией и Китаем.

"Пока никаких конкретных переговоров не было и пока нет понимания, когда такие контакты могут быть начаты и где", - отметил Песков и добавил, что точку зрения Пекина об этом еще предстоит узнать.

Пескова также спросили, должны ли Франция и Великобритания участвовать в подобных переговорах.

"Абстрагироваться в ходе этого диалога от европейских ядерных арсеналов невозможно, мы по-прежнему в этом убеждены", - ответил он.

"Тем более актуальность принятия во внимание этих арсеналов сейчас еще выше, чем она была раньше, учитывая совсем недавнее заявление господина (президента Франции Эммануэля) Макрона про намерение Франции обеспечить свой ядерный зонтик для обеспечения безопасности европейских государств. Некоторые европейские государства, как мы слышали вчера, поспешили поддержать эту идею", - добавил он.

Трамп накануне заявил о планах обсудить с Россией и Китаем проблему денуклеаризации, отметив, что "было бы здорово, если бы все избавились от ядерного оружия".

Великобритания Дмитрий Песков США Франция Китай Дональд Трамп
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