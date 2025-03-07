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Из реестра иноагентов исключили некоммерческое партнерство "Викимедиа РУ"

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Минюст включил в реестр иностранных агентов пять человек - медиаэксперта Василия Гатова, бывшего сотрудника спецслужб Сергея Жирнова, муниципального депутата Антона Климова, блогера Николая Левшица и журналиста Инала Хашига. Кроме того, из реестра исключены две организации.

Это общество с ограниченной ответственностью "Вольные люди" и некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний "Викимедиа РУ". Причины исключения в пресс-релизе не указаны.

"Некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний "Викимедиа РУ" исключено из реестра в связи с его ликвидацией", - сообщили в Минюсте "Интерфаксу".

В декабре 2023 года исполнительный директор "Викимедиа РУ" Станислав Козловский сообщил о решении общего собрания организации закрыть проект на фоне признания его иностранным агентом.

Организация "Викимедиа РУ" занималась в России поддержкой вики-проектов, но не контролировала сайт энциклопедии.

Всем пяти новым иноагентам вменяется распространение фейков о решениях и политике российских властей.

Кроме того, Хашиг, по данным Минюста, распространял фейки об об избирательной системе и "взаимодействовал с иностранными политическими деятелями".

Гатов распространял фейки, направленные на формирование негативного образа российских военных, участвовал в распространении контента иноагентов, выступал против СВО и "сотрудничает с организацией, включенной в реестр иностранных агентов".

Жирнов также распространял фейки, направленные на формирование негативного образа российской армии, и выступал против СВО. Кроме того, он участвовал "в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов", сказано в пресс-релизе.

Климову Минюст вменяет распространение фейков, направленных на формирование негативного образа российских военных, фейков о российской избирательной системе, создание и распространение контента иноагентов, выступления против СВО.

"Н.Д. Левшиц принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. Выступал против специальной военной операции на Украине", - сказано в сообщении.

Минюст Антон Климов Василий Гатов Николай Левшиц Инал Хашиг Грузия Абхазия
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