Восемь человек пострадали при обрушении зрительских рядов в цирке под Самарой

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Восемь человек пострадали при обрушении шести зрительских рядов в передвижном цирке во время выступления в городе Нефтегорске Самарской области, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"В приемное отделение лечебного учреждения доставлены три человека, самостоятельно обратились пять. Предварительно, травмы пострадавших легкой степени тяжести. В госпитализации не нуждаются", - сказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что на месте происшествия работала фельдшерская бригада скорой помощи.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших. Произошло обрушение сидячих мест для зрителей, на которых располагалось около 20 человек.