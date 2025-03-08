Бастрыкин запросил доклад по делу об обрушении трибун в передвижном цирке под Самарой

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту обрушения трибун в передвижном цирке в Нефтегорске в Самарской области, сообщила пресс-служба СК РФ.

Следственным управлением СКР по Самарской области было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Вечером 7 марта произошло обрушение шести рядов в передвижном цирке в Нефтегорске, в результате пострадали восемь зрителей, их травмы оцениваются как легкой степени тяжести.