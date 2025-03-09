В первый понедельник июля в России будет отмечаться День архитектора

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о закреплении в календаре нового профессионального праздника - Дня архитектора. Его будут отмечать в первый понедельник июля.

Власти рассчитывают, что "установление профессионального праздника будет способствовать повышению престижа профессии".

Инициаторами учреждения нового праздника стали Союз архитекторов России и министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Это предложение поддержали Российский союз промышленников и предпринимателей и Российская академия наук, сообщается на сайте правительства.



