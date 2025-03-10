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Песков заявил, что РФ и США находятся в начальной стадии "реставрации" отношений

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Путь к налаживанию двусторонних отношений РФ и США предстоит достаточно долгий и трудный, страны находятся в начальной стадии этого пути, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы находимся в начальной стадии пути по реставрации наших двусторонних отношений. Путь предстоит достаточно долгий, трудный, но по крайней мере два президента выразили политическую волю в этом направлении", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Несмотря на то, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели только один телефонный разговор, он был "достаточно конструктивный для того, чтобы быть в диалоге и решать проблемы", отметил представитель Кремля.

Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп США
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