Песков заявил, что РФ и США находятся в начальной стадии "реставрации" отношений

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Путь к налаживанию двусторонних отношений РФ и США предстоит достаточно долгий и трудный, страны находятся в начальной стадии этого пути, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы находимся в начальной стадии пути по реставрации наших двусторонних отношений. Путь предстоит достаточно долгий, трудный, но по крайней мере два президента выразили политическую волю в этом направлении", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Несмотря на то, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели только один телефонный разговор, он был "достаточно конструктивный для того, чтобы быть в диалоге и решать проблемы", отметил представитель Кремля.