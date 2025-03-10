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Кремль опроверг сообщения о планах переговоров РФ-США на этой неделе в Саудовской Аравии

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о планах проведения на этой неделе нового раунда российско-американских переговоров в Саудовской Аравии.

"Нет, не могу (подтвердить). Это не так", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал сообщение CNN о том, что на этой неделе в Саудовской Аравии могут пройти переговоры представителей РФ и США.

Его также попросили поделиться ожиданиями России относительно предстоящих американо-украинских переговоров. Согласно сообщениям СМИ, такая встреча планируется на этой неделе в Джидде.

"Здесь не важно, что мы ждем. Здесь важно, что ждут США. На самых различных уровнях мы неоднократно с вами слышали заявления, что США ждут демонстрации со стороны украинцев желания идти на мир", - сказал Песков.

"Собственно, наверное, этого ждут все. Хотят ли действительно мира члены режима Зеленского или не хотят? С этим очень важно и нужно определиться", - отметил он.

Дмитрий Песков США Украина Саудовская Аравия
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