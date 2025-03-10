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Правительство одобрит увеличение вдвое штрафов за нарушения при перевозке детей

Правительство одобрит увеличение вдвое штрафов за нарушения при перевозке детей
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Правительство планирует поддержать законопроект о двукратном увеличении административных штрафов за нарушение правил перевозки детей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом отзыва кабинета министров.

Законопроект подготовили сенаторы Андрей Кутепов и Игорь Тресков. Они предлагают внести в часть 3 статьи 12.23 КоАП изменение, предусматривающее двукратное увеличение административного штрафа за нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения.

Сейчас эта статья предусматривает за такие нарушения наложение административного штрафа на водителя в размере 3 тысяч рублей; на должностных лиц - 25 тысяч рублей; на юридических лиц - 100 тысяч рублей.

"Правительство в проекте отзыва отмечает, что концепция законопроекта, направленная на повышение уровня безопасности при перевозке детей и снижение риска причинения вреда их жизни и здоровью в результате дорожно-транспортных происшествий, заслуживает внимания", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в отзыве также отмечается, что в период с 2020 по 2024 год количество дорожно-транспортных происшествий, при расследовании которых были выявлены нарушения требований к перевозке детей, установленных указанными правилами, возросло с 918 до 959, что свидетельствует о недостаточности установленных мер административной ответственности.

Пояснительную записку к законопроекту следует дополнить информацией, обосновывающей выбор проектируемого размера административного штрафа в соответствии с принципами соразмерности и дифференциации административной ответственности, а также возможности исполнения наказания лицами, в отношении которых предлагается его установить, считают в правительстве.

Правительство поддерживает законопроект с учетом указанного замечания, указывается в проекте отзыва.

Правительство КоАП Андрей Кутепов Игорь Тресков ПДД
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