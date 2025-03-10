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Хинштейн сообщил о гибели трех человек в результате удара ВСУ по торговому центру

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Три человека погибли и несколько пострадали при украинском ударе по торговому центру в Беловском районе Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Сегодня вечером ВСУ нанесли удар по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой Беловского района. Это произошло в момент, когда люди пришли за покупками после работы. По предварительным данным, три человека погибли, девять - получили ранения различной степени тяжести. В числе раненых - четверо подростков 13-14 лет (слава Богу, все не тяжелые)", - написал он в Telegram.

Пострадавшие сейчас находятся в Беловской ЦРБ, позднее санавиация их перевезет в областную клиническую больницу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Александр Хинштейн Курская область Беловский район
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