Кремль ожидает, что США проинформируют об итогах переговоров с Украиной в Джидде

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Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Кремле ожидают, что США каким-то образом проинформируют Россию об итогах американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня будут контакты в Джидде американо-украинские. Каким-то образом американская сторона, которая занимается поиском путей выхода на мирное урегулирование, проинформирует нас", - сказал он журналистам, комментируя сообщения о возможности встречи президента РФ Владимира Путина и спецпредставителя главы Белого дома по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

"Мы своевременно сообщим вам, как это будет сделано", - добавил Песков.