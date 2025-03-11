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Минобороны РФ сообщило об освобождении 12 населенных пунктов в Курской области

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в ходе наступательных действий освободили от ВСУ 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров территории Курской области.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены 12 населенных пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный и более 100 квадратных километров территории Курской области", - сообщили в Минобороны РФ во вторник.

Потери армии Украины на курском направлении за сутки составили свыше 270 человек, два танка, за все время боевых действий в Курской области Украина потеряла до 66,5 тыс. военнослужащих, заявили в Минобороны РФ.

"За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 20 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США, орудие полевой артиллерии, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", а также 11 пунктов управления БпЛА и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 66550 военнослужащих, 391 танк, 311 боевых машин пехоты, 272 бронетранспортера, 2181 боевую бронированную машину, 2403 автомобиля, 542 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня", - сказали в Минобороны РФ.

По словам военных, за все время на курском направлении также уничтожены: 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитная самоходная установка, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций радиоэлектронной борьбы, 16 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, десять РЛС противовоздушной обороны, 55 единиц инженерной и другой техники ВСУ.

"Двенадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен", - заявили в военном ведомстве.

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