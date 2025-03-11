Что произошло за день: вторник, 11 марта

Последствия самой массированной атаки БПЛА на Москву, старт переговоров США и Украины в Джидде, освобождение 12 населенных пунктов в Курской области

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Собянин заявил об отражении самой массированной атаки БПЛА на Москву в ночь на вторник. По его данным, были сбиты 74 беспилотника. В МИД РФ заявили, что атака была приурочена к старту переговоров американской и украинской делегаций.

- Три человека погибли в результате атаки беспилотников в Подмосковье. Все они были сотрудниками "Мираторга" и получили ранения на парковке в селе Ям городского округа Домодедово. Пострадали 18 человек, из них шестеро - на стационарном лечении. Власти Подмосковья выплатят семьям погибших по 1 млн рублей, раненым - от 100 до 500 тысяч рублей.

- Российские военные сообщили о 343 сбитых ночью беспилотниках, шесть из них были перехвачены в районе Курской атомной электростанции.

- Минобороны РФ сообщило об освобождении 12 населенных пунктов в Курской области и более 100 квадратных километров территории региона.

- Россия возобновила экспорт нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" после устранения последствий атаки БПЛА.

- США надеются на позитивные новости по итогам переговоров США и Украины в Саудовской Аравии. Они стартовали во вторник в Джидде.

- Заявление о самозапрете на кредиты и займы с начала марта оформили 5 млн человек.