Путину доложили об атаках дронов на московский регион

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президенту Владимиру Путину доложили о массированной атаке украинских БПЛА на столичный регион, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отметив при этом хорошую работу средств ПВО.

"Естественно, (верховному) главнокомандующему докладывали об этом", - сказал он журналистам.

Песков заявил, что Киев продолжает практику ударов по социальным объектам и жилым домам, и не стоит рассчитывать, что он в одночасье откажется от этой политики.

Комментируя публикации о готовности Москвы к полугодовому перемирию на Украине, Песков обратил внимание на большое количество недостоверной информации в западных СМИ.

"В западных СМИ сейчас очень много неправильной информации, очень много слухов, которые не соответствуют действительности", - сказал он и призвал при освещении украинского конфликта ориентироваться только на официальную информацию.