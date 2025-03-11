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Голикова заявила об отказе 37 тысяч женщин от аборта за 11 месяцев 2024 года

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В России 37 тысяч женщин, планировавших аборт, встали на учет по беременности за 11 месяцев прошлого года, сообщила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Эта работа по профилактике абортов, по непринятию женщиной решения по прерыванию беременности ведется нами давно. (...) У нас пока нет данных за 2024 год полностью, но за 11 месяцев удалось сохранить 37 тысяч жизней", - сказала Голикова на совещании по организации работы Совета при президенте по демографической и семейной политике.

Она добавила, что результат был бы лучше, "если бы вся система работала именно на эту задачу". "Вырабатывая стратегию работы Совета, считаю, что мы должны опираться на те демографические тренды и новые тренды развития института семьи, которые мы сейчас видим", - сказала вице-премьер.

Одним из приоритетов работы для повышения рождаемости она назвала увеличение числа рожденных детей у женщин в возрасте от 30 до 39 лет. По словам Голиковой, эта возрастная группа прошла пик своей численности, но остается еще достаточно большой.

Еще одно направление - создание условий для рождения детей у молодых родителей. При этом вице-премьер напомнила, что уменьшение численности женщин репродуктивного возраста - долгосрочный тренд до 2046 года.

Татьяна Голикова
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