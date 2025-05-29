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Мособлдума предложила запретить во всей России аборты вне стационара

Частные клиники предлагают обязать ежегодно отчитываться о проведенных абортах

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Московской областной думы решили направить обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой о запрете абортов вне стационарных медучреждений.

Обращение они одобрили в трех чтениях.

"Московская областная дума предлагает внесение следующих изменений в отдельные ведомственные нормативно-правовые акты Минздрава России, а также в перечень лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности, для исключения возможности прерывания беременности в амбулаторных условиях, оставив возможность ее оказания только в условиях дневного стационара или в стационарных условиях. Внести дополнение в стандарт оснащения дневного стационара для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю акушерства и гинекологии, искусственное прерывание беременности", - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, представляя инициативу на заседании.

Также предлагается предусмотреть нормативным правовым актом обязательное предоставление частными медицинскими организациями годового отчета о проведенных искусственных прерываниях беременности.

Он отметил, что в Подмосковье действуют кабинеты медико-социальной помощи, эффективно себя показала "неделя тишины". Предлагается проведение консультирования психологом и юристом, а также информирование беременной женщины о мерах социальной поддержки, направляя при этом деятельность медицинских организаций любой формы собственности на сохранение и укрепление репродуктивного здоровья женщин.

Голубев предложил дополнить перечень лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности требованием о необходимости соблюдения сроков предоставления статистической отчетности, особенно частными медорганизациями, а также предусмотреть нормативным правом актом обязательное предоставление частными медицинскими организациями годового отчета в центральный исполнительный орган государственной власти в сфере охраны здоровья населения региона.

Минздрав Мособлдума Подмосковье Андрей Голубев Татьяна Голикова
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