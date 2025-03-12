Мишустин встретится с представителями фракций "Справедливая Россия" и "Новые люди"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретится с депутатами думских фракций "Справедливая Россия" и "Новые люди", сообщили в пресс-службе правительства.

"Мишустин 12 марта проведет первые консультации с депутатами Государственной Думы в рамках подготовки к ежегодному отчёту кабмина в нижней палате парламента. Встречи с представителями фракций "Справедливая Россия" и "Новые люди" состоятся в здании правительства", - говорится в сообщении пресс-службы.

В документе отмечается, что рабочие консультации с депутатами в преддверии ежегодного отчета "позволяют обеспечить эффективное взаимодействие правительства с парламентариями, в том числе для обсуждения поднимаемых ими вопросов".