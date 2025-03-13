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Казахстан и Россия обсудили транзит российского угля в Китай

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Казахстан и Россия обсудили развитие маршрута Север - Юг и транзит российского угля в Китай через территорию Казахстана, сообщила пресс-служба казахстанского Министерства транспорта.

Переговоры в Москве вели министры транспорта Казахстана Марат Карабаев и России Роман Старовойт, министр энергетики России Сергей Цивилев, а также руководители АО "Казахстан темир жолы" и ОАО "Российские железные дороги".

"В преддверии этой встречи железнодорожники двух стран провели ряд совещаний, в том числе с участием угольных компаний России. В ходе обсуждений была выражена высокая заинтересованность в перевозках через Казахстан, поскольку этот маршрут является востребованной и перспективной альтернативой", - говорится в пресс-релизе.

Участники встречи рассмотрели перспективы укрепления партнерства, повышения эффективности перевозок и развития транспортно-логистической инфраструктуры между двумя странами.

Казахстан Казахстан темир жолы Китай Сергей Цивилев Роман Старовойт Марат Карабаев РЖД
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