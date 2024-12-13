Власти Кузбасса опасаются дальнейшего подорожания каменного угля на фоне снижения экспорта

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - На российском рынке в 2024 году цена каменного угля на фоне снижения экспорта уже выросла на 10%, ограничение экспорта еще подтолкнет цены вверх, считает первый замгубернатора - председатель правительства Кемеровской области Андрей Панов.

"Сейчас мы имеем предлагаемую некоторыми экспертами ситуацию по снижению добычи угля в миниатюре: в 2024 году из-за кризиса в угольной отрасли и снижения экспорта добыча упала, и цена каменного угля на внутреннем рынке уже выросла в среднем на 10% относительно 2023 года. Если продолжить ограничивать экспорт, снижать добычу энергетического угля - цены на внутреннем рынке продолжат существенно расти", - написал он в Telegram.

По его словам, сейчас нередко звучат мнения, что нет смысла увеличивать вывоз угля через Восточный полигон РЖД: "раз не можем вывезти - нужно просто снизить объем добычи, закрыв предприятия".

Замгубернатора объяснил, что фактически внутренний рынок угля субсидировался за счет экспортных поставок. В частности, по данным Панова, в 2023 году средняя цена энергетического угля калорийностью 5,5 тысяч ккал/кг в Кузбассе составляла 1,9 тысячи рублей за тонну, в то время как себестоимость была равна 2,7 тысячи рублей за тонну, а экспортный нетбэк (цена, за которую уголь был продан, без стоимости доставки) от реализации угля превышал 2,8 тысячи рублей за тонну.

"Экспорт дает возможность сдерживать цены на уголь для внутрироссийского потребления. Этот уголь с относительно стабильной ценой закрывает нужды энергетики и ЖКХ. Поэтому цена электроэнергии, тепла и других коммунальных услуг для населения ниже, чем стоимость их производства. Очевидно, что снижение экспорта приведет к росту стоимости угля на внутреннем рынке, и по цепочке приведет к повышению расходов всех бюджетов - и семейного, и государственного", - написал Панов.

Он напомнил, что закрытие угледобывающих предприятий является весьма дорогостоящим. "Если консервировать шахту по "сухому" методу с перспективой возобновления добычи, то по нынешним ценам это будет стоить порядка 1,2 млрд рублей. Для угольного разреза - 300 млн рублей. Ликвидация шахты обойдется в 3-4 млрд рублей и займет до 4 лет, для разреза стоимость полного закрытия будет составлять порядка 1,5 млрд рублей. Такие расходы сопоставимы с созданием нового предприятия", - подчеркнул Панов.

Он также напомнил, что в структуре затрат на добычу угля доля условно постоянных расходов, величина которых не зависит от объемов производства, составляет от 55% до 75%. Себестоимость и прибыль на тонну угля напрямую зависят от объема добычи.

Панов в очередной раз констатировал, что угольная отрасль России находится "в глубочайшем кризисе". "Это не первый угольный кризис в жизни Кузбасса, но есть одна особенность: в прежние кризисы мы наращивали объемы производства, а в этот раз - снижаем", - резюмировал председатель регионального правительства.

В январе-октябре 2024 года угледобывающие предприятия региона сократили добычу угля на 8,2% к уровню аналогичного периода 2023 года - до 163,8 млн тонн. Данные за январь-ноябрь пока не раскрывались. 11 декабря губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что регион в 2024 году снизит добычу угля на 8,4% - до 196 млн тонн. Сокращение показателя связано с переориентацией рынков сбыта на восток на фоне отказа западных стран от приобретения российского угля, а также сложностями с пропускной способностью российских желдорог в восточном направлении. Экспорт угля из Кузбасса в январе-октябре уменьшился на 11,9% - до 83,9 млн тонн.

В обзоре Банка России по региональной экономике за декабрь сообщается, что в августе-октябре 2024 года добыча угля в Кузбассе снизилась на 15% к показателю аналогичного периода 2023 года из-за сокращения экспорта (в III квартале - на 12%). "По мнению сибирского бизнеса, сокращение экспорта связано со снижением цен на уголь на мировых рынках, дорогой логистикой и ограниченными возможностями вывоза. Экспорт остается рентабельным, в основном - через порты Дальнего Востока. Другие направления, например, северо-западное, имеют инфраструктурные резервы, но рыночная конъюнктура не позволяет экспортерам нарастить поставки через Балтику", - говорится в обзоре. Увеличение себестоимости и логистических расходов на фоне падения угольных цен привело к росту убытков. Так, за 9 месяцев 2024 года угольные компании Сибири получили убытки против прибыли годом ранее. Доля убыточных компаний увеличилась на 10 п.п. и составила 53%.