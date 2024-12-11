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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 10:00

Кузбасс в 2024 году сократит добычу угля на 8,4%

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Угледобывающие предприятия Кемеровской области в 2024 году добудут примерно 196 млн тонн угля, сообщил на прямой линии губернатор региона Илья Середюк и отметил, что это меньше, чем в 2023 году.

В 2023 в Кузбассе было добыто 214,2 млн тонн угля. Таким образом, показатель сократится на 8,4%.

Середюк добавил, что бюджет области уже недополучил 56 млрд рублей по налогу на прибыль из-за ситуации в угольной отрасли. "До конца года мы прогнозируем, что эта цифра составит минус 65 млрд рублей, это колоссальные деньги для региона, они сдерживают наши возможности по развитию ", - подчеркнул губернатор.

В январе-октябре 2024 года угледобывающие предприятия региона сократили добычу угля на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до 163,8 млн тонн. Данные за январь-ноябрь пока не раскрывались.

Илья Середюк Кузбасс Кемеровская область
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