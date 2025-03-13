Ушаков и Уолтц накануне поговорили по телефону

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Телефонный разговор помощника президента РФ Юрия Ушакова и советника президента США по национальной безопасности Майкла Уолтца состоялся накануне, сообщил в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Контакты уже были. Вчера был телефонный разговор Уолтца и Ушакова", - сказал Песков журналистам.

По его словам, в рамках разговора российской стороне была предоставлена "определенная информация" об итогах американо-украинских переговоров в Джидде.