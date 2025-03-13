ЦБ предложил имущественные цензы для признания инвесторов "квалами" в 2025 году

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Банк России предлагает установить в 2025 году имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора в комбинации с образовательным критерием, ученой степенью или усложненным тестированием на уровне 6 млн рублей, с 1 января 2026 года повысить его до 12 млн рублей.

Такая норма содержится в проекте указания, опубликованного Центробанком.

Проект также предполагает, что инвестор сможет стать "квалом" без дополнительных критериев, если средний размер его дохода за два последних года составляет не менее 20 млн рублей (без учета средств от продажи недвижимости). Минимально необходимый средний размер годового дохода в комбинации с образовательным критерием, ученой степенью или при прохождении усложненного тестирования составит 6 млн рублей.

По имущественному критерию статус "квала" можно будет получить в 2025 году при активах от 12 млн рублей, с 2026 года - от 24 млн рублей.

К самостоятельным критериям также будет относиться высшее образование или кандидатская/докторская степень по программам "Финансы и кредит", "Финансы", "Финансы, денежное обращение и кредит".

"Квалами" могут быть признаны и инвесторы, которые имеют опыт работы в должности, при назначении на которую требовалось согласование Банка России, квалификацию в сфере финансовых рынков по профессиональным стандартам "Специалист рынка ценных бумаг", "Специалист по финансовому консультированию" или один из следующих международных сертификатов: Chartered Financial Analyst (CFA), Certified International Investment Analyst (CIIA), Financial Risk Manager (FRM).

Кроме того, получить такой статус могут те, кто совершал сделки с ценными бумагами (акциями и облигациями российских и иностранных эмитентов, депозитарными расписками, инвестиционными паями и др.) за последние четыре полных квартала, в среднем не реже 10 раз в квартал и не реже одного раза в месяц. Их совокупная цена должна составлять не менее 6 млн рублей, а при наличии образования или ученой степени - не менее 4 млн рублей.

Изменение критериев "квализации" - предмет длительных споров между ЦБ и брокерами, которые опасаются в результате действий регулятора потерять часть бурно растущего в последние годы сегмента розничных инвесторов. НАУФОР ранее, в частности, неоднократно предлагала отложить ужесточение критериев, чтобы не навредить восстановлению рынка.

Предполагается, что указание вступит в силу с 23 мая 2025 года. Комментарии ЦБ принимает до 26 марта.