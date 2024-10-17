Инвесторам придется подтверждать доход для статуса "квала" только один раз

При этом будет засчитываться только доход из стабильных источников

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Инвестор для получения статуса квалифицированного по критерию дохода должен будет подтвердить необходимую сумму один раз, но засчитать можно только поступления от стабильных источников, а не разовых, заявил журналистам руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

"Как и в случае с получением статуса по имущественному критерию, он (доход - ИФ) подтверждается на момент получения статуса квалинвестора. Но мы считаем, что разовые источники нельзя засчитывать", - сказал он.

Речь идет о стабильных поступлениях, таких как зарплата или доходы от предпринимательской деятельности, отметил он. "Либо иные доходы, имеющие стабильную, долгосрочную природу", - добавил Мамута.

ЦБ в 2023 году представил концепцию реформы квалификации, согласно которой в первую очередь будут учитываться опыт и знания инвестора, а имущественный критерий отойдет на второй план.

Предполагается введение и нового критерия для присвоения статуса квала - уровня годового дохода. ЦБ планирует установить минимальную планку по доходу на уровне 6 млн рублей, но впоследствии она может быть пересмотрена в обе стороны в зависимости от макроэкономической ситуации, говорил ранее Мамута.

Имущественный ценз, по планам регулятора, будет повышен с 1 января 2025 года с нынешних 6 млн рублей до 12 млн рублей, с 1 января 2026 года - до 24 млн рублей.

Законопроект, который уточняет критерии для получения статуса "квала", был внесен в Госдуму в конце ноября 2023 года, в апреле 2024 года он был принят депутатами в первом чтении. Согласно документу, инвестор будет признаваться квалифицированным, если соответствует требованиям по образованию, опыту работы, наличию ученой степени, размеру имущества, опыту совершения сделок или размеру дохода. Конкретные параметры по критериям в законопроекте не прописаны, их отдельно должен установить ЦБ.

По словам Мамуты, все проекты нормативных актов, которые должны быть приняты в развитие этого закона, готовятся вместе с текстом ко второму чтению.