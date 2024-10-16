В Банке России допускают пересмотр планки дохода для "квала"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Банк России считает минимальную планку по критерию годового дохода для признания инвестора квалифицированным на уровне 6 млн рублей адекватной текущим реалиям, но впоследствии она может быть пересмотрена в обе стороны в зависимости от макроэкономической ситуации.

Об этом журналистам в кулуарах форума Finopolis-2024 заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

"Планку мы предлагали 6 млн в год, пока мы от этого не отходим. (...) Нам кажется, что это вполне реальная, разумная цифра", - сказал он.

При этом он отметил, что любой доход связан с определенными макропоказателями. "Сейчас он (порог в 6 млн рублей в год - ИФ) релевантен, мы смотрим по средним зарплатам, по соотношениям зарплат с разными макропоказателями. Да, конечно, это живая история, он (критерий - ИФ) может изменяться, причем в любую сторону, в зависимости от того, как будет меняться ситуация", - сказал Мамута.

По его словам, все проекты нормативных актов, которые должны быть приняты в развитие закона по уточнению критериев квалификации, готовятся вместе с текстом ко второму чтению. "Это нормальная практика. А примем мы их не раньше, чем закон вступит в силу", - сказал Мамута.

"Мы предполагаем, что закон вступит в силу с 1 января 2025 года. Это позволит нам синхронизировать нормы по повышению требований к имущественному цензу, о которых мы не раз говорили, с введением новых норм, которые создают определенные альтернативы - в первую очередь критерий дохода и критерий, связанный с знаниями", - добавил он.

ЦБ сейчас работает с несколькими вузами и профучастниками по спецэкзамену, рассказал Мамута. "Думаю, что экзаменационная часть к 1 января вряд ли появится, потому что нужно проработать всю механику, но она появится в 2025 году вне всякого сомнения", - заявил он.

Отвечая на вопрос, будет ли браться плата за экзамен, Мамута сказал: "Чуть-чуть отложу ответ на этот вопрос, обсуждается".

Планы повысить имущественный ценз Банк России анонсировал еще летом 2022 года. Тогда регулятор говорил о планке в 30 млн рублей, но после критики участников рынка смягчил свою позицию. Согласно проекту указания ЦБ, ценз должен быть повышен с нынешних 6 млн рублей до 12 млн рублей с 1 января 2025 года, до 24 млн рублей с 1 января 2026 года.

Концепция реформы квалификации, которую в 2023 году представил регулятор, предполагает, что в первую очередь будут учитываться опыт и знания инвестора, а имущественный критерий отойдет на второй план. Планируется, что для получения статуса "квала" инвесторы также смогут сдать специальный экзамен.

Возможность введения и нового критерия для присвоения статуса квала - уровня годового дохода - Мамута анонсировал в октябре 2023 года в ходе Уральской конференции НАУФОР. В качестве минимальной планки он тогда обозначал 6 млн рублей.

Законопроект, который уточняет критерии для получения статуса "квала", был внесен в Госдуму в конце ноября 2023 года, в апреле 2024 года он был принят депутатами в первом чтении. Согласно документу, инвестор будет признаваться квалифицированным, если соответствует требованиям по образованию, опыту работы, наличию ученой степени, размеру имущества, опыту совершения сделок или размеру дохода. Конкретные параметры по критериям в законопроекте не прописаны, их отдельно должен установить ЦБ.