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ЦБ обсуждает с участниками рынка снижение планки годового дохода для "квалов"

ЦБ обсуждает с участниками рынка снижение планки годового дохода для "квалов"
Здание Банк России в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Банк России обсуждает с участниками рынка минимальный уровень по критерию годового дохода для получения статуса квалифицированного инвестора, последние корректировки предполагают его снижение до 12 млн рублей, сообщил в интервью "Интерфаксу" руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

ЦБ в марте опубликовал проект указания с новыми критериями для квалифицированных инвесторов. Документ, в частности, предполагает возможность получения этого статуса при среднем размере дохода за два последних года на уровне не менее 20 млн рублей (без учета средств от продажи недвижимости). В комбинации с образовательным критерием, ученой степенью или при прохождении усложненного тестирования порог годового дохода составит 6 млн рублей.

НАУФОР предложенный регулятором размер ежегодного дохода не поддержала. Согласно направленным в ЦБ в конце марта замечаниям к проекту указания, ассоциация выступает за планку в 6 млн рублей и ее понижение до 3 млн рублей при комбинировании с образовательным критерием, научной степенью или подтверждением наличия знаний.

"Мы исходим из того, какая доля потенциальных и действующих инвесторов имеет доход выше установленного. Эти данные мы получаем от Росстата и самих участников рынка. Они дают нам понимание, какой объем активов эти люди могут принести с собой на рынок. Мы считаем, что к новому критерию, а критерий дохода принципиально новый, нужно относиться с некоторой осторожностью, чтобы не раскрывать эту дверь слишком широко и не ошибиться в установлении корректного значения. Поэтому продолжаем обсуждение с рынком, опираясь на различные источники данных и оценки", - сказал Мамута.

Он отметил, что минимальный уровень дохода в дальнейшем будет корректироваться, но "не слишком часто". "Потому что слишком частое изменение любых критериев вносит сумятицу и на рынок, и в поведение людей. Как правило, мы такие численные критерии меняем не чаще, чем раз в несколько лет. Хотя на этапе, когда они вводятся впервые, возможна более быстрая донастройка. Это же своего рода эксперимент, пилот. Когда мы в рамках пилота, например, в течение года видим его эффект, влияние на рынок, это может быть достаточным основанием для более быстрого изменения критерия", - добавил Мамута.

Михаил Мамута НАУФОР Росстат Банк России
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