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Роструд получил жалобы работников владельца одного из затонувших танкеров

Роструд получил жалобы работников владельца одного из затонувших танкеров
Фото: Наталья Грибова/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Два работника ООО "Кама Шиппинг" (Пермь) – владельца танкера "Волгонефть 212", потерпевшего крушение у берегов Черного моря, обратились в Госинспекцию труда в Пермском крае с жалобой на невыплату зарплаты, сообщается на сайте ведомства.

"Два работника ООО "Кама Шиппинг" обратились в инспекцию, сообщив о фактах невыплаты заработной платы. Один из заявителей – электромеханик, находившийся на судне "Волгонефть 212", помимо заявленных требований, касающихся заработной платы, жалуется на невыплату компенсации за утерянные при крушении танкера личные вещи", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что "Кама Шиппинг" обосновал задолженность по выплате зарплаты наложением ареста на расчетные счета.

В РоссииМэрия Анапы требует взыскать 211 млн руб. с владельцев танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239"Мэрия Анапы требует взыскать 211 млн руб. с владельцев танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239"Читать подробнее

"По результатам рассмотрения обращений работников ООО "Кама Шиппинг" объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства (...). В прокуратуру Пермского края направлены документы с целью согласования внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в отношении ООО "Кама Шиппинг", - приводятся в сообщении слова замруководителя инспекции Ирины Зройчиковой.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В ходе проверки Ространснадзора было установлено, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории.

В Краснодарском крае и на Крымском полуострове фиксируются выбросы мазута на берег. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае. Также действует федеральный режим ЧС.

Арбитражный суд Краснодарского края на заседании 13 февраля 2025 года привлек к административной ответственности владельца танкера "Волгонефть 239" - компанию "Волгатранснефть", оштрафовав ее на 300 тыс. рублей за нарушение техрегламентов при эксплуатации судна. Компания привлечена к ответственности по ч.2 ст.14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Истцом выступала Новороссийская транспортная прокуратура.

На заседании 27 февраля этот же суд привлек "Кама Шиппинг" к административной ответственности за нарушения требований техрегламентов при эксплуатации судна "Волгонефть 212" и оштрафовал его на 30 тыс. рублей.

В настоящее время в суде также рассматривается иск ФГБУ "Морспасслужба" о солидарном взыскании с владельцев танкеров расходов за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов. Сумма требований пока не оглашается, так как не является окончательной, отмечал в суде представитель истца.

Также Арбитражный суд Краснодарского края назначил на 16 апреля рассмотрение иска мэрии Анапы к владельцам двух танкеров о взыскании расходов за работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в размере 211 млн рублей.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 14 марта 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Роструд ООО "Кама Шиппинг" Волгонефть 212
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